بالفيديو.. هدف “محرز” العالمي مُرشح لجائزة الأفضل في السيتي

الرياضة
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بالفيديو.. هدف “محرز” العالمي مُرشح لجائزة الأفضل في السيتي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

رشح الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي هدف رياض محرز ضد إيفرتون لجائزة أفضل هدف خلال شهر سبتمبر.

ونشر حساب السيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو الأهداف المرشحة للتتويج بالجائزة.

وأُرفق الفيديو بالرابط الذي يُمكن من خلاله التصويت على الهدف الأجمل في شهر سبتمبر المنقضي.

وستُنافس مخالفة النجم الدولي الجزائري العالمية ضد “إيفرتون” العديد من الأهداف أبرزها هدف دي بروين ضد واتفورد.


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