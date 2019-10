بالفيديو.. هدف “محرز” العالمي مُرشح لجائزة الأفضل في السيتي

ونشر حساب السيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو الأهداف المرشحة للتتويج بالجائزة.

وأُرفق الفيديو بالرابط الذي يُمكن من خلاله التصويت على الهدف الأجمل في شهر سبتمبر المنقضي.

وستُنافس مخالفة النجم الدولي الجزائري العالمية ضد “إيفرتون” العديد من الأهداف أبرزها هدف دي بروين ضد واتفورد.

Some sweet September strikes! 💫

Vote for your favourite here: https://t.co/MOrK5Z0JZf

