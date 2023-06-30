بالفيديو.. هدف ميسي الأسطوري يختار الأفضل في رابطة الأبطال

اختير هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة ناديه السابق باريس سان جيرمان أمام بنفيكا الأفضل في رابطة أبطال أوروبا موسم 2022 / 2023.

وسبق للنجم ليونيل ميسي، أن افتتح باب التسجيل في المباراة المثيرة التي أقيمت في دور المجموعات من منافسة “التشمبينزليغ”.

ويواصل ميسي حصد الجوائز الفردية المادية والمعنوية رغم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا إلى نادي انتر ميامي الأمريكي.

يذكر، أن البياسجي فشل في إحراز لقب رابطة الأبطال الذي ذهب في آخر المطاف لصالح مانشستر سيتي.

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