بالفيديو.. هدف هلال سوداني في مرمى الفيصلي السعودي

سجل اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني هدفه الثاني بقميص ناديه الجديد ضمك، وذلك في مرمى الفيصلي في إطار الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وأشرك المدرب الكرواتي لنادي ضمك السعودي كريشمير ريزتش ثلاث جزائريين خلال هذه المباراة ويتعلق الأمر بكل من الحارس مصطفى زغبة، وقائد الفريق فاروق شافعي، والهداف العربي هلال سوداني.

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