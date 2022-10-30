بالفيديو.. هذا الثنائي يُقرر رسميا تمثيل المُنتخب الوطني !

كشفت سهرة اليوم الأحد قناة، فرانس 24، جديد المُنتخب الوطني الجزائري، قبل تربص شهر نوفمبر المُقبل.

حيث أعلن ذات المصدر حصريا أن، الدوليان الفرنسيان السابقان، ريان آيت نوري، وحسام عوار، قررا تحويل جنسيتهما الرياضية.

والالتحاق بصفة رسمية بالخضر بعد توقيعهما على طلب تغيير الجنسية الرياضية، والذي حولته “الفاف” للفيفا في انتظار الحصول على موافقة هيئة، إنفانتينو.

كما أضاف المصدر أن الثنائي قد دخل خلال الأسابيع الماضية في اتصالات مع رئيس الفاف، جهيد زفيزف، وبعدها بجمال بلماضي.

ويُذكر أن، الظهير الأيسر لفريق ولفرهامبتون الانجليزي، آيت نوري، يملك 17 مشاركة مع فرنسا في كل الأصناف ماعدا المنتخب الأول.

بينما يملك متوسط ميدان فريق أولمبيك ليون، عوار، 17 مشاركة مع كل الأصناف ومشاركة وحيدة مع المنتخب الأول.