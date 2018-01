بالفيديو.. هذا النجم ينصح “محرز” بتغيير الحلاق

ونشر اليوم الأحد الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي على “التويتر” فيديو يُظهر الرسالة التي بعثها الظهير الأيسر الإنجليزي لنجم “الثعالب” المتألق.

وقال “فوكس” الذي ظهر في شكل “بابا نوال” باللون الأزرق:”لدي رسالة خاصة بمناسبة السنة الجديدة لزميلي في الفريق رياض محرز”.

وأضاف:”أتمنى لك محرز سنة ميلادية جديدة سعيدة”.

وأردف:”إليك حلاق جيد بالنسبة لسنة 2018.. زميلك كريستيان فوكس، أظن أنك ستُحب ذلك”.

.@FuchsOfficial provides @Mahrez22 with a New Year's Resolution…

💇‍♂️😅 pic.twitter.com/Z6ByCEFZf5

— Leicester City (@LCFC) December 31, 2017