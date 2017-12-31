بالفيديو.. هذا النجم ينصح “محرز” بتغيير الحلاق

بعث النجم الإنجليزي لنادي “ليستر سيتي” “كريستيان فوكس” رسالة عبر موقع التواصل الإجتماعي “التويتر” لنجم المنتخب الوطني وزميله “رياض محرز”.

ونشر اليوم الأحد الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي على “التويتر” فيديو يُظهر الرسالة التي بعثها الظهير الأيسر الإنجليزي لنجم “الثعالب” المتألق.

وقال “فوكس” الذي ظهر في شكل “بابا نوال” باللون الأزرق:”لدي رسالة خاصة بمناسبة السنة الجديدة لزميلي في الفريق رياض محرز”.

وأضاف:”أتمنى لك محرز سنة ميلادية جديدة سعيدة”.

وأردف:”إليك حلاق جيد بالنسبة لسنة 2018.. زميلك كريستيان فوكس، أظن أنك ستُحب ذلك”.