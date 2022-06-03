بالفيديو.. هذا طالبه الأفافاس في لقاءه مع الرئيس تبون
أكد الأمين الوطني الأول للأفافاس عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأن الحزب وفي لمبادئه التأسيسية. المتمثلة في الحوار البناء والمعارضة المسؤولة.
وقال إن الأفافاس لا يفوت أي فرصة تتاح له للتعبير عن تمسكه بالبناء الوطني. وفق أسس الديمقراطية والمشاركة الفعلية لكل فعاليات المجتمع.
وأضاف يوسف أوشيش “في الأفافاس أكدنا مرارا تمسكنا بالمشروع الوطني الديمقراطي، وبمقترحاتنا للخروج من الأزمة”.
وقال إنه تم استعراض 3 نقاط أساسية في لقاءهم مع الرئيس تبون. بحيث طلبوا المزيد من التوضيحات حول إرادته السياسية بخصوص إطار الحوار الوطني الموجه لتعزيز الجبهة الداخلية.
وشدد على أن أي مبادرة جادة من هذا النوع يجب أن تكون بالضرورة مرادفة لانفتاح ديمقراطي حقيقي. يمكن فيه لكل القوى الحية للبلاد : أحزاب، نقابات، جمعيات و وسائل إعلام، النشاط. والمشاركة بحرية لتكريس تغيير سلمي وسلس لنظام الحكم .
كما ذكر أوشيش خلال هذه المحادثات، بمشاريع ومبادرات الحزب بخصوص إجماع وطني على أساس حوار شامل. يحل بشكل فعلي الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها بلادنا. سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد الجبهة الاقتصادية أو الاجتماعية.
وجدد التذكير أيضا في هذا الصدد بتمسك الأفافاس بالطابع الاجتماعي للدولة. معبرين عن قلقهم حول سياسة إصلاح نظام الدعم الاجتماعي، في وقت يعاني فيه الشعب من انفجار في التضخم وتآكل للقدرة الشرائية.
كما طالبنا –يضيف أوشيش- بإجراءات اقتصادية واجتماعية مستعجلة لصون كرامة الجزائريات والجزائريين ورفع مستواهم المعيشي.
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رئيس الجمهورية يستقبل الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الإشتراكية
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الإشتراكية، يوسف أوشيش.
وتم اللقاء بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني
إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمان حمزاوي.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس تبون، استقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.
وحضر اللقاء والذي عُقد بمقر رئاسة الجمهورية، مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
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رئيس الجمهورية يزور إيطاليا
هذا وقام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بزيارة دولة، إلى جمهورية إيطاليا دامت ثلاثة أيام بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الزيارة تكتسي أهمية خاصة في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين.
الرئيس تبون يلتقي بممثلين عن الجالية الوطنية بإيطاليا
هذا والتقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عل هامش زيارته لإيطاليا، بممثلين عن الجالية الوطنية بايطاليا.
أين استمع رئيس الجمهورية إلى انشغالات واقتراحات الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد.
وحث رئيس الجمهورية أفراد الجالية على إنشاء مشاريع ضمن شراكات اقتصادية مع نظرائهم الإيطاليين، في الجزائر.
كما أشاد الرئيس تبون خلال لقائه هذا بالمواقف التاريخية المشرفة لإيطاليا تجاه الجزائر.
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