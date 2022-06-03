بالفيديو.. هذا طالبه الأفافاس في لقاءه مع الرئيس تبون

أكد الأمين الوطني الأول للأفافاس عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأن الحزب وفي لمبادئه التأسيسية. المتمثلة في الحوار البناء والمعارضة المسؤولة.

وقال إن الأفافاس لا يفوت أي فرصة تتاح له للتعبير عن تمسكه بالبناء الوطني. وفق أسس الديمقراطية والمشاركة الفعلية لكل فعاليات المجتمع.

وأضاف يوسف أوشيش “في الأفافاس أكدنا مرارا تمسكنا بالمشروع الوطني الديمقراطي، وبمقترحاتنا للخروج من الأزمة”.

وقال إنه تم استعراض 3 نقاط أساسية في لقاءهم مع الرئيس تبون. بحيث طلبوا المزيد من التوضيحات حول إرادته السياسية بخصوص إطار الحوار الوطني الموجه لتعزيز الجبهة الداخلية.

وشدد على أن أي مبادرة جادة من هذا النوع يجب أن تكون بالضرورة مرادفة لانفتاح ديمقراطي حقيقي. يمكن فيه لكل القوى الحية للبلاد : أحزاب، نقابات، جمعيات و وسائل إعلام، النشاط. والمشاركة بحرية لتكريس تغيير سلمي وسلس لنظام الحكم .

كما ذكر أوشيش خلال هذه المحادثات، بمشاريع ومبادرات الحزب بخصوص إجماع وطني على أساس حوار شامل. يحل بشكل فعلي الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها بلادنا. سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد الجبهة الاقتصادية أو الاجتماعية.

وجدد التذكير أيضا في هذا الصدد بتمسك الأفافاس بالطابع الاجتماعي للدولة. معبرين عن قلقهم حول سياسة إصلاح نظام الدعم الاجتماعي، في وقت يعاني فيه الشعب من انفجار في التضخم وتآكل للقدرة الشرائية.

كما طالبنا –يضيف أوشيش- بإجراءات اقتصادية واجتماعية مستعجلة لصون كرامة الجزائريات والجزائريين ورفع مستواهم المعيشي.

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