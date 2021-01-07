بالفيديو: هذا ماقاله أحمد لعرابة ومحمد شرفي عقب إجتماعهم مع رئيس الجمهورية

صرح رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات أن الرئيس تبون خصص جلسة عمل مع اللجنة.

وخلال جلسة العمل المخصصة للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الإنتخابات قال لعرابة أن الرئيس أسدى عدة توجيهات وأوامر حول القانون.

وأضاف لعرابة أن الرئيس تبون أمر اللجنة بالإنتهاء في أقرب الآجال من إعداد مشروع القانون العضوي الجديد للانتخابات.

من جهته قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الرئيس تبون أراد أن يحاط بكل الجوانب المتعلقة بهذا المشروع.

وأضاف محمد شرفي ان الرئيس تبون أسدى تعليمات قيمة بخصوص بنية هذا القانون الأساسي في بناء الجزائر الجديدة وكذا الديموقراطية.

وسيتم عرض عن قريب سيعرض القانون على الرئيس تبون في فصله النهائي للمصادقة عليه قبل يعرض على مختلف المراحل التي تتبع هذا الإعداد.