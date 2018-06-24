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بالفيديو..هذا ما خلفته ضربات الشمس بولاية الشلف

المجتمع
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بالفيديو..هذا ما خلفته ضربات الشمس بولاية الشلف
بقلم أمينة ج

تسببت موجة الحر الاخيرة وضربات الشمس في تسجيل العديد من حالات الإغماءات وارتفاع للضغط الدموي بولاية الشلف .

وحسب ما رصدته كاميرا “النهار “بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الأخوات تاج  بولاية الشلف، فقد تم إحصاء العديد من الحالات الذين كانوا عرضة لضربات الشمس الحارقة والارتفاع المحسوس في درجات الحرارة التي تجاوزت 44 درجة.
وقال نائب مدير مستشفى الاخوات تاج بولاية الشلف، أنه يوميا يتم استقبال أكثر من 160 مريض خاصة في الفترة النهارية.
وقال المتحدث، أن معظم المرضى،هم من كبار السن،والاطفال.

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