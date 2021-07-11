بالفيديو.. هذا ما دار بين وزير الصحة ومواطنة حول اللقاح

قاد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، اليوم الأحد، جولة للوقوف على عملية التلقيح ضد كوفيد 19. حيث التقى عبد الرحمان بن بوزيد مواطنة جاءت لتلقي اللقاح.

وسأل الوزير المواطنة عن سبب إقبالها على التلقيح رغم أنها صغيرة في السن. فقالت “أصبت بالوباء سابقا ومررت بجميع مراحله فأردت التلقيح لأنني لا أريد أن أكون مصابة مرة أخرى”.

ورد وزير الصحة على المواطنة “من هذا المنبر أدعوك إلى إقناع أهلك وأصدقائك من أجل تلقي. ومنه تجنب الإصابة وتفشي المرض”.

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