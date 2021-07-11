عاجل
وزير الصحة: لن يكون هناك حجر صحي
إعــــلانات
الوطني

بالفيديو.. هذا ما دار بين وزير الصحة ومواطنة حول اللقاح

بقلم نسرين محفوف
بالفيديو.. هذا ما دار بين وزير الصحة ومواطنة حول اللقاح
وزير الصحة
  • 257
  • 0

قاد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، اليوم الأحد، جولة للوقوف على عملية التلقيح ضد كوفيد 19. حيث التقى عبد الرحمان بن بوزيد مواطنة جاءت لتلقي اللقاح.

وسأل الوزير المواطنة عن سبب إقبالها على التلقيح رغم أنها صغيرة في السن. فقالت “أصبت بالوباء سابقا ومررت بجميع مراحله فأردت التلقيح لأنني لا أريد أن أكون مصابة مرة أخرى”.

ورد وزير الصحة على المواطنة “من هذا المنبر أدعوك إلى إقناع أهلك وأصدقائك من أجل تلقي. ومنه تجنب الإصابة وتفشي المرض”.

https://web.facebook.com/EnnaharTv/videos/516562752949241

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958849
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات