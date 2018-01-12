بالفيديو.. هذا ما صنعه أنصار “الحصان الأسود” لكأس الجمهورية

احدث نادي مولودية البيض مفاجئة من العيار الثقيل في الدور الـ16 من كاس الجمهورية بعد إقصائه لنادي بارادو بضربات الترجيح.

وأثبت النادي الناشط في القسم الجهوي الأول عُلو كعبه بإيقاف لاعبي نادي الحي الراقي بالعاصمة والصمود إلى آخر دقيقة.

فيما أرجع المدرب حكوم في تصريح لـ”النهار” أن التأهل جاء نتيجة الدعم الكبير الذي لقيه الفريق من قبل الجماهير”.

قائلا:”في منافسة الكأس مكاش فريق كبير وفريق صغير” مضيفا:”لعبنا كل حظوظنا وآمنا بها لآخر دقيقة”

كما صرح:”جمهور البيض كان سندنا ودعمنا طيلة 120 دقيقة، وله الفضل في الإنجاز المحقق”.