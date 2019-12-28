بالفيديو.. هذا ما غناه المغاربة للجزائر خلال مُباراة الرجاء والشبيبة

الرياضة
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بالفيديو.. هذا ما غناه المغاربة للجزائر خلال مُباراة الرجاء والشبيبة
بقلم إسماعيل عشاش

شهدت المُباراة بين الرجاء البيضاوي وشبيبة القبائل، قيام الجماهير المغربية بالغناء للجزائر، في لقطة أكثر من رائعة.

ورفع الأشقاء شعار “خاوة ماشي عداوة” بصوت واحد، من مُدرجات مُركب الملعب الخامس، أكدت العلاقة المميزة بين الشعبين الجارين.

يُذكر بأن العملاق الأخضر، تجاوز الكناري يوم أمس الجمعة، بثنائية دون رد، في ثالث جولات دور المجموعات من رابطة الأبطال.


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