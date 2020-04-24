بالفيديو.. هذا ما فعله رزيق مع تاجر مضارب في الأسعار

أدى وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الجمعة، زيارة فجائية إلى سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك.

وخلال تفقده لحال السوق، وأسعار الخضر والفواكه، ضبط رزيق أحد التجار المضاربين في الأسعار، يبيع الكوسى بسعر 110 دج في سوق الجملة.

وسأل وزير التجارة للتاجر المضارب بلهجة الغضب ” القرعة 30 دج وأنت تبيع فيها 110 دج جملة لماذا؟”.

وأضاف وزير التجارة مخاطبا التاجر “سيتم حجز سلعتك، أنت دير السوق وأنا ندير القانون، بيع بالقانون، كي تزيد فالسومة مراحش دخلك للجنة”.

وطالب وزير التجارة من التاجر المضارب منحه الفاتورة التي اقتنى بها سلعته، داعيا الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.