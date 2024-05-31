بالفيديو.. هذا ما فعله متسلق جبال جزائري بعد بلوغه رابع أعلى قمة في العالم

لوح متسلق الجبال الجزائري نسيم حشيشي بالعلم الفلسطيني من رابع أعلى قمة في العالم قمة لوتس.

وسبق أن أعلن متسلق الجبال الجزائري نسيم حشيشي عن رغبته في خوض تحدٍ جديد.

كما أراد نسيم، الباحث عن الإثارة، أن يلوح بالعلم الجزائري على أعلى قمة في العالم، جبل إيفرست.

وبعد كليمنجارو في أفريقيا وجبل ميرا في نيبال، تبدأ مغامرة جديدة لمتسلق الجبال الجزائري. تسلق نسيم حشيشي جبل لوتس على ارتفاع 8516 مترًا، والذى يقع على حدود التبت ونيبال.

وقبل شهر، أعلن نسيم حشيشي رسميا مغادرته، التي جرت في 11 أفريل الجاري، إلى نيبال. وذلك لمحاولة خوض التحدي الجنوني المتمثل في تسلق جبل إيفرست وغرس العلم الجزائري هناك.

وينشر متسلق الجبال على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق كل مرحلة من هذه المغامرة.

وآخرها أعلن نجاح نسيم حشيشي في تسلق رابع أعلى قمة في العالم. وهي قمة لوتس التي يصل ارتفاعها إلى 5816 مترا.

كما يقع هذا الجبل المهيب والهائل على الحدود بين نيبال والتبت، ويجذب متسلقي الجبال بشكل لا يقاوم بجماله وصعوبته.

بعد عدة أشهر من الاستعداد الذهني والبدني وأسابيع من بذل قصارى جهده. نجح نسيم حشيشي في تسلق جبل لوتس.

مثل أي جزائري فخور، أخرج نسيم حشيشي علمه الجزائري احتفالا بانتصاره. ولكن أيضا لوح بالعلم الفلسطيني معبرا عن دعمه لسكان غزة.