بالفيديو.. هذا ما قالته فلة عبابسة حول قرار رجوعها عن اعتزال الفن

كشفت الفنانة فلة عبابسة عن حقيقة اعتزالها الفن، على هامش مشاركتها في حفل “الموريكس دور”.

وقالت فلّة بأنّها لم تعتزل الفن في العالم العربي، مؤكّدة بأنّ الفن هو حياتها.

وأنّ لها جمهورها العريض في الوطن العربي، وعبّرت عن صرختها في الجزائر أنّها لها مجموعة من الطلبات.

بأن تتغير الإدارة وتمت استجابة الدعوة.وصارت الحفلات خاصة بوزارة الثقافة.

مؤكّدة بأنّ لها أغنية مع الشاب بلال وألبوم من 12 أغنية جزائرية راي ستستمع في الوطن العربي.

وتمّنت أن يحمل شهر رمضان الخير والهناء وراحة البال بعد الكوارث التي عرفتها الجزائر، مذكّرة بشهداء الطائرة التي تحطمت في بوفاريك وترحمت عليهم.

وتمنت فلة أن يحمي الله كلّ البلدان العربية والمسلمة.

