بالفيديو.. هذا ما قالته كيليا نمور عن اتصال الرئيس تبون

أكدت البطلة الأولمبية كيليا نمور، بأنها تفاجأت بتلقيها اتصال مباشر، من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، عقب تتويجها بذهبية في دورة باريس 2024.

ونشرت بطلة الجمباز، فيديو قصير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، تتحدث فيه وملامح السعادة تظهر على محياها، بعد اتصال الرئيس تبون، وقالت: “رئيس الجمهورية اتصل بي على المباشر”.

وواصلت كيليا نمور، التي باتت أول عربية وإفريقية تتوج بميدالية أولمبية. حديثها عن اتصال الرئيس، وأضاف: “ألو نعم سيدي الرئيس (تبتسم).. صدمت !”. في إشارة منها إلى أنها تفاجأت بهذه الالتفاتة الطيبة.

وكان الرئيس تبون، قد هنئ البطلة الأولمبية في اتصال مباشر أمس الأحد، على تشريفها الراية الوطنية في المحفل الأولمبي.

ومن جهتها، لم تتوان صاحبة الـ 17 ربيعا. في شكر رئيس الجمهورية على دعمه اللامتناهي للرياضيين.