بالفيديو.. هذا ما قاله أويحيى عن قضية فلاح وهران!!

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إن موضوع الفلاحة هام وفي نفس الوقت عويص.

وأوضح، أويحيى، خلال ندوة صحفية، اليوم السبت، أنّ الفلاحة، تخلق مناصب شغل وتغطي الحاجيات.

مشيرا إلى أنه يوجد تضارب بين الحفاظ على الأراضي الفلاحية، والحاجة الى استكمال بناء من سكنات، وطرق، وجامعات، ومركبات صناعية.

وتحدث أويحيى عن قضية فلاح وهران، مشيرا إلى أنه نجح في هدفه، لكنه قلل من القضية.

وأكد أن نجاح الفلاح مجرد ضربة حظ قائلا “شايد سنبولة، بعد هطول الأمطار ونمو الزرع، لكن تلك الأرض هي أرض بور”.

وأكد أويحيى، أن كلامه هذا مبني على التقارير التي وصلته حول القضية.

متابعا تصريحه “يعطيه الصحة، فطن الدولة مرة أخرى لقضية الأراضي الفلاحية”.