بالفيديو.. هذا ما قاله البرلماني سليمان سعداوي عن خارطة الطريق التي إقترحها الجيش

قال البرلماني سعداوي سليمان أنه مع خارطة الطريق التي إقترحتها وزارة الدفاع الوطني.

واردف سعداوي في بث مباشر على صفحجته الرسمية في فايسبوك انه لا يؤمن بالإجتماع مع اشخاص لا يملكون ثوابت وطنية.

ودعا سعداوي إلى الحوار، بالابتعاد عن شرط “الباءات” و كي لا نورط المؤسسة العسكرية في السياسة.

وعدد سعداوي مجموعة من الشروط لتنظيم الانتخابات الرئاسية، دون التفريط في المسلمات والثوابت.