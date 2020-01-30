بالفيديو.. هذا ما قاله الشاب خالد عن محرز

عبّر ملك الراي، الشاب خالد، عن مدى عشقه للمنتخب الوطني، ولاعبيه، وبالخصوص رياض محرز، كاشفا مساندته الكبيرة للخضر، خلال نهائيات “كان” مصر 2019.

وصرح الشاب الخالد، لتلفزيون “النهار”: “أحب كثيرا الرياضة، وأتابع باهتمام، لكن ليس لدي فريق مفضل عن الآخر”.

وبخصوص المنتخب الوطني، أضاف ملك الراي: “التقيت مؤخرا بالمنتخب الوطني في دبي، وخلال “الكان” كنت على اتصال دائم بمعظم اللاعبين”.

وعن قائد الخضر، صرح الشاب خالد: “محرز أخي، وهو شخص عزيز علي جدا، حتى إبني يملك بدلة المنتخب الوطني خاصة برياض محرز”.