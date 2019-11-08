بالفيديو.. هذا ما قاله بلمهدي عن الثورة التحريرية والمولد النبوي الشريف

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن الثورة التحريرية الجزائرية مفخرة كل الجزائريين، جاءت بإسم الله ورسوله.

خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بمسجد النور في ولاية المدية، قال بمهدي أن الجزائر اعطت قوافل من الشهداء حماية لكلمة “لا إلله إلا الله محمد رسول الله”.

وقال بلمهدي أن المسلمين يستشفون من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن.

وأردف أن الجزائريون لما رفعوا راية الإستقلال لم يجدوا ما يهدوه إلى النبي محمد إلا الجزائر، وهي أحسن هدية.