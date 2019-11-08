بالفيديو.. هذا ما قاله بلمهدي عن الثورة التحريرية والمولد النبوي الشريف

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن الثورة التحريرية الجزائرية مفخرة كل الجزائريين، جاءت بإسم الله ورسوله.
خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بمسجد النور في ولاية المدية، قال بمهدي أن الجزائر اعطت قوافل من الشهداء حماية لكلمة “لا إلله إلا الله محمد رسول الله”.
وقال بلمهدي أن المسلمين يستشفون من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن.
وأردف أن الجزائريون لما رفعوا راية الإستقلال لم يجدوا ما يهدوه إلى النبي محمد إلا الجزائر، وهي أحسن هدية.
#المولد_النبوي_الشريف#الحفل_الرسمي#ولاية_المديةتحت إشراف السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، وبحضور السيد والي الولاية والسلطات المحلية، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من مسجد النور بولاية المدية.
Publiée par وزارة الشؤون الدينية والأوقاف sur Vendredi 8 novembre 2019
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