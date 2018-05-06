بالفيديو.. هذا ما قاله حسين بن حاج بعد خروجه من ذا فويس

عبر المتسابق الجزائري حسين بن حاج في برنامج ذا فويس عن سعادته من حب الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكّد بن حاج ارتياحه بعد خروجه من الحلقة النصف نهائية من البرنامج.

حسم حسين الأمر من خلال مقطع فيديو مباشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيها انه “كان ينتظر مثل هذه النتيجة”.

لافتاً الى انه “في غاية السعادة للضجة التي أثيرت حوله وبأن ذلك أكبر فوز له وبأنه في غاية الارتياح والسعادة.

شاكراً كل من دعمه ووقف بجانبه ليصل إلى مرحلة النصف نهائي.

وكان الشاب قدم أغنية “لوكل عليك ربي” لصابر الرباعي، بينما أدّى المشترك المغربي عصام سرحان في أداء أغنية “برضاك” لأم كلثوم.