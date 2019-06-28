بالفيديو.. هذا ما قاله خير الدين زطشي للمحللين في البلاطوهات

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بالفيديو.. هذا ما قاله خير الدين زطشي للمحللين في البلاطوهات
بقلم كريم.تيغرمت

طالب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، من بعض محليلي مبارياة الخضر، تقديم تحليل في المستوى مستقبلا.

ووقال زطشي، في تصريح حصري، لتلفزيون “النهار”: “نرى بعض المحللين يستصغرون مستوى هذه البطولة”.

وأضاف رئيس “الفاف”: “من يعرف كرة القدم، يدرك المستوى الحقيقي لهذه البطولة، خاصة وأن هذه الطبعة بتجري بمشاركة 24 منتخب، لأول مرة”.

وتابع: “ينتابني الضحك، عند سماع بعض المحليلين، خاصة وأن معظم المنتخبات المشاركة،  50إلى 60% من لاعبينها ينشطون في أوروبا”.

وختم خير الدين زطشي: “نتمنى من المحليلينا، تقديم تحليل تقني، وفني، في المستوى مستقبلا”.


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