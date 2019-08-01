بالفيديو.. هذا ما قاله زغماتي خلال تسلمه مهامه وزيرا للعدل

استلم، اليوم الخميس، بلقاسم زغماتي بالعاصمة، مهامه وزيرا للعدل حافظ الأختام.

وفي كلمة له خلال مراسم تسليم و استلام المهام، عبر عن امتنانه للسلطات العليا وعلى رأسها رئيس الدولة على “الثقة التي وضعها في شخصه بتكليفه بهذه المسؤولية”.

وأبرز وزير العدل مدى ثقل هذه المسؤولية وصعوبة المهمة سيما وأن المواطن الجزائري ما فتى منذ خمسة أشهر ينادي بعدالة مستقلة وفي مستوى المهام المنوطة بها دستوريا.

وأشار الى أن ما يطالب به المواطن اليوم، في الحقيقة، لم يخرج عن حيز الحقوق المضمونة له دستوريا.

بحكم أن الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة كلها حقوق مكرسة ومضمونة دستوريا شأنها شأن باقي الحقوق كالتعليم الصحة والعمل.

وأضاف بالقول أنه بالرغم من صعوبة المهمة التي تنتظرنا بالنظر الى الظرف الحالي الذي تمر به البلاد.

غير انه إذا توفرت النية الصادقة والاخلاص والتفاني وخاصة الاقتناع بالمهمة الملقاة على عاتقنا فان كل هذه العقبات تهون وتزول.