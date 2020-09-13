بالفيديو.. هذا ما قاله سفير البرتغال بعد تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية
قال سفير جمهورية البرتغال، “لويز مانويل دي ميغالهايس دي ألبوكيرك”، أن العلاقات الثناية بين الجزائر وبلاده علالقات تاريخية متينة سياسيا واقتصاديا.
وخلال بعد تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كشف سفير جمهورية البرتغال عن تقديمه لرئيس الجمهورية دعوة من نظيره البرتغالي لزيارة البرتغال.
تصريح سفير جمهورية البرتغال، السيد "لويز مانويل دي ميغالهايس دي ألبوكيرك"، بعد تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
Publiée par رئاسة الجمهورية الجزائرية sur Dimanche 13 septembre 2020
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