بالفيديو.. هذا ما قاله سفير جمهورية بوركينا فاسو بعد تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية

كشف سفير جمهورية بوركينا فاسو عمرو سادو، أن الرئيس تبون أكد له مرافقة الجزائر لبلده ودول الساحل في مكافحة الارهاب.

وبعد تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قال سفير جمهورية بوركينا فاسو انه تم وضع وكالة تعاون في المجال القتصادي بين البلدين.