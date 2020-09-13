بالفيديو.. هذا ما قاله سفير جمهورية بوركينا فاسو بعد تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية
كشف سفير جمهورية بوركينا فاسو عمرو سادو، أن الرئيس تبون أكد له مرافقة الجزائر لبلده ودول الساحل في مكافحة الارهاب.
وبعد تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قال سفير جمهورية بوركينا فاسو انه تم وضع وكالة تعاون في المجال القتصادي بين البلدين.
تصريح سفير جمهورية بوركينا فاسو السيد عمرو سادو، بعد تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
Publiée par رئاسة الجمهورية الجزائرية sur Dimanche 13 septembre 2020
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