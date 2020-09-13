بالفيديو.. هذا ما قاله سفير جمهورية كوت ديفوار بعد تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية

الوطني
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بالفيديو.. هذا ما قاله سفير جمهورية كوت ديفوار بعد تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية
بقلم مصطفى.ق

كشف سفير جمهورية كوت ديفوار، “ساهي ألفونس فوهو” أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد له دعم الجزائر لبلده.

وبعد تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعى سفير جمهورية كوت ديفوار رجال الاعمال الجزائريين الى الستثمار في شتى المجالالت في بلده

تصريح سفير جمهورية كوت ديفوار، السيد "ساهي ألفونس فوهو" بعد تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

Publiée par ‎رئاسة الجمهورية الجزائرية‎ sur Dimanche 13 septembre 2020


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