بالفيديو.. هذا ما قاله عبد الله جاب الله عن قصة إستوزاره خلال حكم بوتفليقة

طالب عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية بإبعاد كل من تواجد في السلطة منذ قدوم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وفي بث مباشر له على صفحته الرسمية في الفايسبوك، قال جاب الله انه لا بد من تنحي كل من مارس السلطة منذ 20 سنة.

وقال ان الشعب قال كلمته بعد 7 اسابيع من المسيرات السلمية، لكن هناك ما يهدد هذا الحراك من ما يسمى الدولة العميقة.

واردف ان القليل من هؤولاء الاشخاص ظاهر والكثير منهم خفي غير ظاهر.

وقال جاب الله انه في عهد بوتفليقة لم يتم عرض عليه مباشرة اي حقيبة وزارية، لكن كانت هناك عروض إستوزار بطرق غير مباشرة.

حيث روى ان بوتفليقة أرسل له مع أحد المجاهدين ليطلب منه السير مع سياسته وسيعطيه حقيبة وزارية.

وقال ان الحراك الشعبي لا يحسب على فصيل واحد ولا تيار واح، وقال ان التيار الإسلامي شارك.