بالفيديو.. هذا ما قاله عمر ثايري بعد إستقباله من قبل وزيرة الثقافة

أكد الممثل الكوميدي الجزائري، عمر ثايري، أنه تلقى كل الترحاب من قبل وزيرة الثقافة بعد إستقبالها له أمس الأحد.

وقال ثايري، في مقطع فيديو تم نشره على صفحة الوزارة على فايسبوك، أن وزيرة الثقافة أكدت له وقوفها الدائم إلى جانب كل الفنانين.

وأضاف الفنان، أنه تشرف بلقاء الوزيرة، ولمس تواضعها الشديد كاشفا أنها رفضت قرار إعتزاله التمثيل.

وأكد ثايري، أن الوزيرة أعلمته أنها ستنظم عدة لقاءات مع الفنانين، للإستماع إلى إقتراحاتهم مما سيساهم في رفع مستوى الفن في الجزائر.

وكشف الفكاهي الجزائري، أن وجد كل التشجيع من قبل الوزيرة، والتي أكدت له أنها مستعدة لفعل كل شيئ لصالح الفنان الجزائري وأنها تعمل على عدة أمور ستبلغ عنها في موعدها.

وأكدت الوزيرة لعمر ثايري، أن الفنان يجب أن يكون فاعل في القطاع ويعطي اقتراحاته، لأنه من دون الفنان لا نستطيع أن نرقى بالفن في الجزائر.