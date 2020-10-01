بالفيديو.. هذا ما قاله وزير الدفاع الأمريكي بعد لقائه بالرئيس تبون

قال وزير الدفاع الأمريكي توماس إسبر أن المحادثات التي أجراها مع رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون كانت مثمرة ومتميزة في مختلف القطاعات.

وفي تصريح له اليوم بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، قال إسبر أنهما تناولا مختلف المواضيع، أهما كيفية توطيد العلاقات بين جيشي البلدين وتكثيف التنسيق بينهما.

وأضاف أنهما تطرقا لعدة قضايا إقليمية ودولية ذات الإهتمام المشترك، وتبدالا وجهات النظر تجاه هذه القضايا وكيفيات تقريب وجهات النظر بين البلدين.

وقال أنه كان له الشرف في زيارة هذا البلد التاريخي المليئ بالتضحيات، والذي ضحى بأكثر من مليون ونصف مليون شهيد.

وأردف أنه تحادث مع الرئيس تبون حول التنسيق في محاربة الإرهاب وتبادل الخبرات و التدريب والتكوين العسكري.

كما تطرقا الى الوضع في ليبيا والخروج بها من الازمة بحل سياسي وكذالك الوضع في مالي.

وأختتم بالقول: نأمل الى تفعيل التعاون المشترك بين الجيشين والبلدين والشعبين ودفع هذه العلاقات إلى الأمام.