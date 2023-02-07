بالفيديو.. هذا ما قاله وفد الحماية المدنية المتواجد في سوريا

قامت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، بتغطية إعلامية لحظات وصول فريق الحماية المدنية الجزائري لمطار حلب.

وصرح أحد أعضاء الوفد “قدمنا إلى سوريا لأجل مساعدة الشعب السوري. وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل إخواننا السوريين بلدنا الشقيق والثاني”.

وأضاف آخر “أتينا من الجزائر لمساعدتكم والوقوف معكم في هذه المحنة. ونحن هنا لإنقاذ وإسعاف المتضررين”.

وتابع أحد أعضاء الوفد “باسمي وباسم الشعب الجزائري أتقدم بأحر التعازي للشعب السوري الشقيق. لهذه المأساة التي ألمت به. ولن شاء الله سنكون على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات اللازمة”.

وأضاف “الجزائر لديها الخبرة في ميدان الإنقاذ تحت الردوم وشاركت في عدة محافل دولية. ومن بين هذه الفرق الخاصة الكلاب المدربة الجزائرية”.

كما صرح أحد أعضاء الهلال الأحمر الجزائري المتواجد في سوريا قائلا “من مبادئ المنظمة دعن الشعوب في مثل هذه الأزمات”.