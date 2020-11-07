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بالفيديو.. هذا ما وعد به جو بايدن المسلمين المقيمين في أمريكا

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بالفيديو.. هذا ما وعد به جو بايدن المسلمين المقيمين في أمريكا
بقلم نسرين محفوف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يتحدث فيه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، مع عائلة مسلمة.

وفي حديثه مع العائلة المسلمة، قدم جو بايدن لمحة عن سياسته تجاه المسلمين، في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية.

وقال بايدن لفتاة مسلمة ترتدي الحجاب “فكرة التفرقة بين الناس فقط ليست منطقية، كوني فخورة بنفسك وديانتك”.

وأضاف “أعدك إذا انتخبت رئيسًا، سأعامل الإسلام مثل جميع الديانات الأخرى”.

وتستمر المنافسة الشرسة بين مرشحي الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

ولمح بايدن لفوزه بالانتخابات واقتراب السباق من نهايته وبدء في منح الوعود، ما استفز ترامب ليحذره من انه سيعلن فوزه هو أيضاً.

وعبر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم السبت، عن ثقته بالفوز بعد ثلاثة أيام على الانتخابات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=916658

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