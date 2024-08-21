بالفيديو.. هذا ما وقع بالقاعة حين تحدث بن قرينة عن الذباب المغربي

قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الأربعاء، من ولاية تيميمون. إن أكثر من 37% من حسابات الفيسبوك بالجزائر هي للذباب المغربي المتحالف مع الصهاينة.

وأشار بن قرينة أن كل امكانيات الدولة سخرت لإسعاد المواطنين والتنمية ورفاهية المجتمع وبناء السكنات ودعم الفلاحين والمقاولين. وأموال الغادر المغربي هي للتجسس وسجن الشعب المغربي والتآمر على الوحدة الترابية الجزائرية. وتلغيم الجو بين الجزائر ومختلف الدول والضغط على الأمة الجزائرية حتى تخترق السيادة ويتآمرون على تفكيك جيشنا.

وحين خطاب بن قرينة انقطع التيار الكهربائي فرد بالقول “شكون طفا الضوء، ربما هناك أحد هنا في القاعة من الثورة المضادة. يجب أن نكلم وزير الطاقة والمناجم، ومدير سونلغاز لفتح تحقيق ربما نجد أحدا بيننا من الثورة المضادة. أو حتى الإخوة الإعلاميين يقفون على معاناة سكان الجنوب خلال الحر”.