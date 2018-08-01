بالفيديو..هذا ما يجب إتباعه لتفادي السمنة المفرطة لدى الأطفال

إنتشرت ظاهرة السمنة بنسبة كبيرة لدى العديد من أفراد المجتمع، لكن “السمنة المفرطة” تفاقمت بنسبة مرتفعة لدى الأطفال بشكل سريع.

فالكثير من يعتبرها مرض و مشكل في الغدد الهرمونية ومشكل في التغذية، مايشكل عائقا بالنسبة لهؤلاء وما يمثله زيادة في الوزن.

ونبّه أخصائي التغذية بوزيد بوشموع لدى نزوله ضيفا على قناة”النهار”، إلى أن السمنة المفرطة لها أضرار وأخطار على صحة الفرد البشري.

قائلا، إنها تؤثر على سريان الدم في الأوعية الدموية وبالخصوص على القلب، إضافة إلى إمكانية الإصابة بداء السُكري.

وهذا بفعل تناول السكريات والمواد الغذاية المشبّعة بالبروتينات التي تؤدي لزيادة الوزن دون مراعاة للأخطار الناجمة عنها.

وقال، إن الواجب إتباعه هو الوقاية للحيلولة دون زيادة الوزن، ليبقى العلاج في الحالات المماثلة تغيير نمط الأكل .

وأضاف أن الأحسن هو إتباع نمط رياضي لتفادي السمنة لدى الأطفال عوض العلاج الطبي الذي يبقى حلا آخر.