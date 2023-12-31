بالفيديو.. هذا ما ينتظر الخضر في تربص الطوغو قبل الكان

يحل المنتخب الوطني الجزائري بالعاصمة الطوغولية لومي غدا الإثنين، وسط أجواء مناخية صعبة وحرارة مرتفعة جدا.

و نقل موفد قناة “النهار” إلى العاصمة لومي الظروف التي وصفها بـ “القاسية”، ودرجة الحرارة التي ستتراوح بين 30 و 33 سترافق الخضر بوجودهم في تربص الطوغو مع رطوبة عالية ستصل إلى 86 بالمائة في المساء.

واختار الخضر بخصوص الإقامة فندق 2 فيفري أفخم فندق في العاصمة الطوغولية لومي، التي ستقيم به فيه البعثة لـ 10 أيام كاملة.

كما سيتدرب المهاجم إسلام سليماني ورفاقئه بملعب “كيغي” الذي يعتبر جميل، كما سيواجه مننتخب الطوغو وبورندي.

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