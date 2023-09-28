بالفيديو.. هذا مصير العروسين في حريق حفل زفاف العراق

تحول حفل زفاف إلى فاجعة في إحدى قاعات الأفراح بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق. بسبب حريق مفاجئ خلّف قصصا موجعة لضحايا بالمئات، وتضامنا عالميا واسعا.

وكشف أحد المدعوين من حفل الزفاف، في تصريحات له، أن العروس والعريس حنين وريفان، بخير وبحالة جيدة. لكن حالتهما النفسية غير جيدة ومدمرة بسبب فاجعة العرس.

وقال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، إن الحريق اندلع في قاعة كبيرة للمناسبات في الحمدانية. بعد إشعال ألعاب نارية خلال الحفل، مما تسبب باندلاع حريق في السقف، وانهياره على الموجودين.

وأكد مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية سعد معن أنه تمّ “توقيف 9 أشخاص من العاملين. في القاعة كإجراء احترازي وإصدار مذكرات قبض بحقّ أربعة هم المالكون لهذه القاعة”، على إثر هذه الحادثة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا الأسباب التي أدت إلى زيادة عدد الضحايا. وقال إنها تتمثل في انعدام إجراءات السلامة واستخدام الألعاب النارية. ووجود أكثر من ألف شخص في قاعة المناسبات.

كما أشار إلى أن التحقيقات الأولية أكدت عدم وجود ممرات كافية ومنافذ للطوارئ. إضافة إلى عدم مطابقة مواد البناء للمواصفات الصحيحة.

وأعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق، أمس الأربعاء، إلقاء القبض على صاحب القاعة التي اشتعلت فيها النيران. وتسليمه إلى وزارة الداخلية العراقية.