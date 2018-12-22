بالفيديو: هذا هو الأنبوب المتواجد فيه الشاب عياش!!

تمكّنت قناة النهار، من نقل، العملية الثانية، لإنقاذ الشاب عياش في ولاية المسيلة.

وتتواصل عملية إنقاذ الشاب عياش، الذي سقط في أنبوب لمسافة 35 مترا، من قبل الحماية المدنية،في اليوم الخامس على التوالي.

وتظهر في المشاهد، الأنبوب الذي وقع فيه عياش، أين تم تغطيته من أجل تفادي دخول المياه.