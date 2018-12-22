بالفيديو: هذا هو الأنبوب المتواجد فيه الشاب عياش!!

أخبار الجزائر
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بالفيديو: هذا هو الأنبوب المتواجد فيه الشاب عياش!! صورة مركبة
بقلم أسماء.ع

تمكّنت قناة النهار، من نقل، العملية الثانية، لإنقاذ الشاب عياش في ولاية المسيلة.

وتتواصل عملية إنقاذ الشاب عياش، الذي سقط في أنبوب لمسافة 35 مترا، من قبل الحماية المدنية،في اليوم الخامس على التوالي.

وتظهر في المشاهد، الأنبوب الذي وقع فيه عياش،  أين تم تغطيته من أجل تفادي دخول المياه.

⬅ شاهد عملية إنقاذ الشاب عياش العالق بأنبوب تتواصل لليوم الخامس على التوالي😢

🔴مباشرة من المسيلة⬅ شاهد عملية إنقاذ الشاب عياش العالق بأنبوب تتواصل لليوم الخامس على التوالي😢

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Samedi 22 décembre 2018


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