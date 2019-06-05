بالفيديو.. هذا هو القميص الرسمي لحراس الخضر خلال “الكان” !!

كشفت “الفاف” سهرة اليوم الأربعاء رسميا عن القميص الخاص بحراس المنتخب الوطني الجزائري خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا بمصر.

ونشر الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” فيديو يوضح القمصان الثلاثة التي سيرتديها مبولحي، دوخة وأوكيدجة.

وأُرفق الفيديو ب:”بعد العدد الهائل من طلبات قمصان حراس المرمى، نضع بين أيديكم هذا الفيديو التقديمي لتصميم القمصان التي ستكون متوفرة إبتداءا من تاريخ 20 جوان المقبل، والتي جاءت بفضل شراكتنا مع الرائد العالمي في هذا المجال Dekographics ، حيث قمنا بأخذ عناية كبيرة لكل التفاصيل في كل تصاميم الأقمصة التي ستحملها منتخباتنا الوطنية”.