بالفيديو.. هذا هو الوعد الذي قدمه “بلماضي” لـ”سعدان”

وعد الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، المُدير الفني الوطني، رابح سعدان، بتقديم أفضل ما لديه لإعادة “الخضر” الى السكة الصحيحة.

وقال التقني الصاعد لـ”شيخ المُدربين” :”سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في هذه المُهمة”.

وكان المُدرب السابق لـ”الدحيل” القطري، أكد في تصريحات لـ”تلفزيون النهار”، بأنه مُستعد لرفع التحدي وإصلاح كل الأمور بأسرع وقت ممكن.

وظهر جليا بأن “جمال بلماضي” يُكن إحتراما خاصة للمُدرب الذي أشرف عليه في الكان 2004 ومنحه حينها شارة قيادة “الخضر”.

الحديث بين سعدان وبلماضي في الدقيقة 23.