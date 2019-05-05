بالفيديو.. هذا هو رأي بلماضي في الحراك الشعبي !!

أعرب الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن إعجابه الشديد بالحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ شهرين تقريبا.

وقال “بلماضي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأحد على برنامج “تريبون سبورتس” الذي يُبث على قناة “بيين سبورتس” الفرنسية.

“مكاني في الرياضة وكرة القدم ولا علاقة لي بالسياسة لكن في الجزائر الرياضة مُرتبطة بالسياسة”.

“الشيئ الذي أتمناه هو أن يتواصل الحراك الشعبي بشكل سلمي وبشكل هادئ، رغم تواجد ملايين المواطنين في الشوارع الأمور كانت منظمة وهو شيئ عظيم”.

“عشنا العديد من المراحل الصعبة، التغيير سيحصل وهو مارأيناه مؤخرا بعديد القرارات الحاسمة، أرفع القبعة للشعب الجزائري على وقفته العظيمة”.