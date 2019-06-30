بالفيديو.. هذا هو سارق الأحذية بمساجد بابا حسن وبوشاوي

أظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة لمسجد بوشاوي 3، سارق أحذية وهو يختار بين أحذية المصلين لسرقة الأفضل، وكأنه داخل محل.

وقد التقطت كاميرات المراقبة السارق ويهو يحمل أو حذاء من بوابة المسجد، ليضعه داخل كيسه الذي أحظره خصيصا للعملية.

كما أخذ المعني يتجول بين حاملة الأحذية داخل المسجد، ليختار الأفضل منها بهدف وضع حذاءه بجانبه ليسهل عليه أمر سرقته

عندما يهم بالخروج،لتظهر بعد ذلك الكاميرات السارق وهو يتجه إلى بيت الوضوء، حيث بحث هناك عن كيس فارغ بسلة القمامة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي سرق فيها المعني أحذية من هذا المسجد،إلى جانب مساجد أخرى غرار بابا حسن.

ووجه القائمون على المسجد نداء لكل من تعرف على السارق، على مستوى كل أسواق بيع الأشياء القديمة إخطار الأجهزة الأمنية.