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بالفيديو ..هذا هو سبب إقبال العرائس على التصديرة بالرغم من غلاء سعرها

المجتمع
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بالفيديو ..هذا هو سبب إقبال العرائس على التصديرة بالرغم من غلاء سعرها
بقلم أمينة ج

لم يمنع الارتفاع الفاحش للألبسة التقليدية العرائس على الاقبال عليها حيث نجدنهن يبحثون عن الاناقة والتميز بالرغم من ارتفاع سعرها.

وقال نايت حمود محمد يزيد مصمم أزياء،ان ألبسة العرائس تشهد غلاء فاحشا خاصة في بعض المناطق من الوطن موضحا أن هذا الامر تم الإشارة إليه في العديد من المرات.
واضاف المتحدث خلال استضافته في قناة “النهار”، أن هناك اقبال كبير من طرف العرائس على الالبسة التقليدية.
وكشف المتحدث، انه يجب مراجعة أسعار كل من الكراكو و البدرون من أجل المحافظة على الترات التقليدي وإحيائه
بالإضافة إلى أن هذا الإجراء سيعمل على تدعيم الاقتصاد الوطني.


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