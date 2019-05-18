بالفيديو.. هذا هو مصير “محرز” الموسم القادم !!

كشف الإعلامي بقنوات “بيين سبورتس” القطرية “إبراهيم خضرة” أن النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” باقي مع “مانشستر سيتي” الإنجليزي الموسم القادم.
ونشر الإعلامي فيديو رفقة “نجم الخضر” بملعب “ويمبلي” مباشرة بعد نهاية كأس الإتحاد الإنجليزي وتتويج السيتي بالرباعية.
وأرفق “خضرة” الفيديو بعبارة:”تحية وتهنئة خاصة للجمهور العربي من النجم العربي الجزائري المتوج بكل ألقاب الموسم الإنجليزي مع فريقه مانشستر سيتي”.
وأضاف:”أعرب لي عن مدى سعادته مع فريق غوارديولا وأكد إستمراريته بقميص السيتي وحرصه على تقديم الأفضل في الموسم المقبل”.
تحية وتهنئة خاصة للجمهور العربي من النجم العربي الجزائري المتوج بكل القاب الموسم الإنجليزي مع فريقه #مانشستر_سيتي .. أعرب لي عن مدى سعادته مع فريق غوارديولا وأكد استمراريته بقميص السيتي وحرصه على تقديم الأفضل في الموسم المقبل .. الف مبروك رياض وتستاهل التتويج @Mahrez22 pic.twitter.com/vNEIgOEKc2
— Ibrahim Khadra (@IbrahimKhadra) May 18, 2019
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