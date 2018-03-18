بالفيديو.. هذه أبرز النقاط التي تم مُناقشتها في إجتماع “زطشي-رؤساء الأندية”

أكد بعض رؤساء الأندية اللذين حضروا صبيحة اليوم إجتماع الفاف أن التحكيم وحقوق البث التلفزيوني أبرز النقاط التي تم مُناقشتها.

وقال الرؤساء أنهم طرحوا إنشغالاتهم على رئيس الفاف خيرالدين زطشي خاصة المُتعلقة بالتحكيم وبالمُباريات المُتبقية من الرابطتين المُحترفتين الأولى والثانية.

وأضافوا أن حقوق البث التلفزيوني ومُستقبل الرابطة الوطنية المُحترفة كانت أيضا نقاط بارزة في إجتماع المركز التقني الوطني لسيدي موسى.

هذا وأثنى رؤساء الأندية على مُبادرة زطشي مؤكدين أنها فعالة وستخدم مصالح كرة القدم الجزائرية خاصة في حال تطبيق الوعود.