بالفيديو.. هذه أول كلمات بلقبلة بعد عودته للجزائر

تفادى الدولي الجزائري هريس بلقبلة، التطرق للقضية التي كانت سببا في طرده من المنتخب الوطني، بعد وصوله لمطار هواري بومدين.

وإكتفى لاعب نادي بريست بالقول :”لقد طوينا الصفحة، لقد إنتهى وقت الأخطاء”.

وأكد متوسط الميدان بأنه سيعمل المُستحيل من أجل فرض نفسه مع الخضر، وإظهار قدرته على تقديم الإضافة.

وختم :”لدينا مُباراتان قويتان أمام منافسين مُحترمين، ونستهدف الفوز وتحقيق الزاد كاملا”.