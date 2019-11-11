بالفيديو.. هذه أول كلمات بلقبلة بعد عودته للجزائر

تفادى الدولي الجزائري هريس بلقبلة، التطرق للقضية التي كانت سببا في طرده من المنتخب الوطني، بعد وصوله لمطار هواري بومدين.
وإكتفى لاعب نادي بريست بالقول :”لقد طوينا الصفحة، لقد إنتهى وقت الأخطاء”.
وأكد متوسط الميدان بأنه سيعمل المُستحيل من أجل فرض نفسه مع الخضر، وإظهار قدرته على تقديم الإضافة.
وختم :”لدينا مُباراتان قويتان أمام منافسين مُحترمين، ونستهدف الفوز وتحقيق الزاد كاملا”.
#بلقبلة: "طوينا صفحة الماضي … c'es fini les betises"
🔴مباشر من مطار هواري بومدين.. #بلقبلة: "طوينا صفحة الماضي … c'es fini les betises" لحظة وصول اللاعب #بلقبلة للإنضمام إلى تربص #الخضر 🇩🇿⚽🇩🇿⚽
Publiée par النهار الجديد sur Lundi 11 novembre 2019
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