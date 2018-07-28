بالفيديو…هذه الأسباب تؤدي إلى التشوهات الخلقية لدى الأطفال

تسجل مختلف مصالح التوليد بالمراكز الإستشفائية الطبية بالجزائر، أزيد من 10 آلاف حالة تشوه خلقي للأطفال سنويا.

وأوضح البروفسور، سعيد الحلاق، أنّ زواج الأقارب يؤدي إلى خلل “كروموزومي” يسبب التشوهات الخلقية المختلفة التي تصيب الفرد البشري.

وخلال نزوله ضيفا عبر قناة “النهار”، أفاد رئيس مصلحة طب الأطفال بمستشفى القبة، أنّ التشوه الخلقي من بين أسباب الإجهاض لدى الحوامل.

كما يمكن لها أن تكون من بين الأسباب التي تؤدي إلى وفيات الأطفال بعد الولادة المبكرة مباشرة.

وقال إنّ أسباب التشوهات الخلقية يرجع لإنتشار الحصبة الألمانية، إضافة إلى فيروسات قد تصيب المرأة في فترة الحمل.

وكذا مستوى صحة الرجل والمرأة على حد سواء، وقال إنّ التشوهات يمكن أن تصيب عضلة القلب والدماغ بالنسبة للإنسان.