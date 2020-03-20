بالفيديو .. هذه التدابير التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لمواجهة كورونا

تساهم المديرية العامة للأمن الوطني في التوعية من خطر إنتشار فيروس كورونا والتعريف بالتدابير الاحترازية لتفادي الاصابة به.

وباشرت مصالح الامن حسب بيان لمصالحها حملاتها التوعوية لفائدة المواطنين بإقحام عناصرها بمن فيهم العنصر النسوي وعبر كافة الولايات، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال الصحة ووسائل الاعلام، وتسخر لذلك موقعها الرسمي وصفحتيها على الفايسبوك والتويتر.

وسطرت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من التدابير الميدانية تطبيقا للقرارات التي تم اتخاذها ويبدأ تطبيقها يوم الأحد المقبل لمزيد من الوقاية والحماية لصحة المواطن، والرفع من القدرات الوطنية لمكافحة هذا الوباء الدولي، على مستوى النقاط الحدودية أو على المستوى الوطني.

وتعمل المديرية العامة للامن الوطني، إلى جانب الجهات المختصة، على تجسيد توصيات السلطات العليا للبلاد، بمحاربة كل أشكال الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة التي يحاول ناشروها إحباط معنويات المواطنين ومنه السعي إلى المساس بالأمن الوطني.

وتعمل مصالح الشرطة بحزم إلى جانب السلطات المختصة بتعقب المضاربين واتخاذ التدابير اللازمة ضدهم مرافقة للمواطن في تجاوز هذه المرحلة، حيث تم، في الآونة الأخيرة، ضبط وحجز بعدة ولايات مواد غذائية وصيدلانية ومواد التنظيف موجهة للمضاربة.

وسجلت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال التفاعل اليومي مع المواطنين عبر وسائط التواصل الاجتماعي والعمل الجواري ومن خلال استعمال المركبات المجهزة بمكبرات الصوت بالتنسيق مع السلطات المحلية بالولايات، أعلى مستويات المسؤولية والوعي لدى المواطن الذي يساهم بقوة في اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، والخروج من هذه الأزمة الصحية التي مست العديد من الدول.

#الشرطة تشدد وتكثف من إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا #الشرطة تشدد وتكثف من إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا Publiée par ‎المديرية العامة للأمن الوطني‎ sur Vendredi 20 mars 2020