بالفيديو.. هذه الحالة الصحية للأطفال الذين تم إنقاذهم من الغرق بالصابلات

كشف أمين سالمي رئيس قسم التخذير والانعاش، بمستشفى مصطفى باشا، عن الحالة الصحية للأطفال الذين تم إنقاذهم من الغرق بالصابلات.

وحسب الفيديو الذي نشرته وكالة الانباء الجزائرية فإن الاطفال الثلاثة الذين تم انقاذهم بشاطئ الصابلات في الجزائر العاصمة يتماثلون للشفاء.

وقال أمين سالمي رئيس قسم التخذير والانعاش، بمستشفى مصطفى باشا. انه مقارنة بالبارحة واول امس فإن الامور تتحسن، حتى انهم مشوا لوحدهم وأكلوا لوحدهم ويتحدثون.

واشار ان الحالة الصحية للاطفال في تحسن مستمر، لا سيما وان ادارة المستشفى وفرت كل ظروف الاستشفاء.

كما ان الطفل الثاني في تحسن حيث تم نزع الاكسجين، أما الثالث فيتجاوب مع العلاج.

وقد رافقت الرعاية الصحية للاطفال رعاية نفسية منذ دخولهم المستشفى.