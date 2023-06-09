بالفيديو.. هذه القصة الكاملة لالتهام سمك القرش سائحا روسيا في مصر

تمكنت السلطات المصرية بمساعدة الصيادين في الغردقة بمصر من اصطياد القرش المفترس “قرش النمر”. الذي هاجم سائحا روسيا أمس الخميس، ومزقه حتى قضى عليه وقتله.

وكان مقطع فيديو متداول ومرعب، تم تداوله من الغردقة في محافظة البحر الأحمر. وثق هجوم سمكة قرش في إحدى القرى السياحية بالمدينة الساحلية، عصر اليوم، بشكل مفاجئ وعلى غير المتوقع. على سائح روسي الجنسية ما أدى لوفاته.

وأظهرت عدة مقاطع وثقتها كاميرات هواتف المواطنين والمصطافين هناك. لحظة اصطياد القرش ورفعه إلى القارب ثم إخراجه إلى الشاطئ حيث تم سحله.

وظهر تجمع كبير حول القرش على رمال الشاطئ وسط فرحة الجميع باصطياده. رغم الحزن والخوف الذي عم المنطقة بسبب مقتل السائح جراء الهجوم الوحشي عليه من قبل سمكة القرش.

تعليمات عاجلة بعد هجوم سمكة القرش في الغردقة

من جانبها أصدرت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، تعليمات عاجلة. لتشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر بعد هجوم سمكة قرش على السائح الذي قتل على شواطئ مدينة الغردقة.

وانتهت أعمال الفحص إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark. على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته.

تفاصيل عملية صيد القرش

كشف شيخ الصيادين في مدينة الغردقة المصرية غريب صالح لموقع “سكاي نيوز عربية” تفاصيل عملية صيد سمكة القرش. التي قتلت سائحا روسيا، الخميس، موضحا أنه شارك فيها 17 صيادا من أعمار مختلفة.

وأوضح غريب صالح أنه تلقى اتصالات من الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر. بضرورة جمع الصيادين للقيام بعملية اصطياد سمكة القرش التي هاجمت الشاب الروسي.

وشارك معه 16 صيادا من أعمار مختلفة وأحضروا 3 شبكات وطعم عبارة عن أسماك مقطعة. قاموا بنثرها في المنطقة التي يتواجد فيها القرش لجذبه إليها والسيطرة عليه.

وأضاف “شاهدنا القرش يسبح قرب الشاطئ ولكنه رفض أكل الأسماك التي استخدمناها كطعم له. كما أنه ألقى ببقية جثة السائح الروسي أمام أعيننا قرب الشاطئ”.

وتابع “صنعنا لها ثلاثة أفخاخ من الشبك وطاردناه عبر مركبين خشبيين. حتى استطعنا إجباره على دخول إحدى الشباك وسيطرنا على فمه بجنزير”.

وأضاف “عملية اصطياد سمكة القرش لم تستغرق أكثر من ساعة. حيث أن جميع المشاركين فيها من الصيادين لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه المواقف”.

وجرى اصطياد السمكة لتشريحها وبيان السبب الذي أدى للخلل الذي جعلها تعتبر الإنسان من مصادر تغذيتها على عكس الطبيعة.

وأوضح أن سمكة القرش من نوع “تايغر” وهي من الأنواع المعروف والمعتاد تواجدها في البحر الأحمر وليست دخيلة عليه. لكن سلوكها الهجومي على البشر هو الأمر الغريب.

ونوه إلى أن التحقيق المبدئي أن هذه السمكة في الغالب وراء هجومين سابقين في سواحل الغردقة ومرسى علم. العام الماضي والسابق له.

والد السائح الروسي يكشف كيف التهم القرش ابنه في ثوانٍ

كشف والد السائح الروسي الذي التهمه القرش في منتجع الغردقة بمصر، اليوم الجمعة، تفاصيل الواقعة المأساوية.

وقال والد الضحية: “ذهبنا إلى الشاطئ للاسترخاء، غير أن ابني تعرض لهجوم من سمكة قرش. كل هذا حدث في ثوان”، وفق ما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضح أنه لم يكن هناك أفراد من العائلة بالقرب من ابنه في الماء لمساعدته. على الرغم من أن التقارير الأولية أفادت بأن صديقته البالغة 23 عاماً تمكنت من الفرار من الهجوم.

وتساءل: “ما نوع المساعدة التي يمكنك تقديمها؟ حدث ذلك في 20 ثانية، وقد تم جره تحت الماء”. متابعاً “هذه صدفة سخيفة للغاية لأنه شاطئ آمن”.

الضحية ناشد بوالده قبل أن يلتهمه القرش

بصرخات مناشداً والده لإنقاذه كانت آخر لحظات السائح الروسي البالغ 23 عاماً. قبل أن تلتهمه سمكة القرش في منتجع الغردقة بمصر.

فقد سمع صوت الشاب وهو يصرخ “بابا” أثناء تعرضه لهجوم من سمكة قرش أمس الخميس. وشاهد السائحون في رعب من الشاطئ القرش وهو يسحبه تحت الماء فيما تمكنت صديقته المذهولة من الفرار.

وأظهر فيديو تم تصويره من الشاطئ الشاب فلاديمير بوبوف يصرخ بيأس “بابا، بابا”. بينما كان القرش المفترس يطارده في الماء، ويحيط به قبل أن يشن الهجوم.

وتمت رؤية جسده وهو يدور في الماء، في حين رجليه ترتفعان فوق السطح. بينما يصرخ المتفرجون المرعوبون للشاب لكي يسبح.

وفجأة توقف تناثر الماء، وعاد رأس السائح الروسي إلى السطح. وظهر في الفيديو وكأنه يتحرك في الماء مرة أخرى، ولكن ببطء.

وأثناء قيامه بذلك، يمكن رؤية جسد القرش بوضوح على السطح هذه المرة. فيما يدور حول الرجل، وتُرى زعنفة وذيله بالقرب من السطح.

في المقابل، يمكن سماع المرأة التي تصور الهجوم المروع وهي تردد “يا إلهي”. وأثناء قيامها بذلك يستدير القرش لهجوم آخر ويسبح في اتجاه الرجل مرة أخرى. ويثبّت فكيه من حوله، ويسحبه تحت الماء.

وظهر رأس الشاب فوق الماء للمرة الأخيرة، وشوهد جسد القرش يتلوى في المحيط. حيث يبدو أنه يأكل جسده ويسحبه إلى أسفل.

روسيات يكشفنَ تفاصيل هجوم القرش القاتل على السائح الروسي

وتحدثت سائحات روسيات، اليوم الجمعة، عن لحظات هجوم القرش القاتل على السائح الروسي. الذي لقي مصرعه في الغردقة، وكيف تصرفت فرق الإنقاذ.

ووفقاً للإعلام الروسي، فإن سائحة روسية كانت شاهدة على هجوم القرش على سائح روسي بأحد شواطئ مدينة الغردقة المصرية.

وقالت: إن الموجودين ظنوا للوهلة الأولى أن الرجل يغرق ولم يخطر ببالهم أنه يصارع قرشاً.

فيما قالت سائحة تدعى، يفغينيا يرماكوفا، كانت في مكان الحادث: إن المصطافين لم ينتهبوا إلى حقيقة ما يجري. إلى أن صاح رجال الإنقاذ وأطلقوا صافرات الإنذار متوجهين نحو الرجل لإنقاذه. لكن القرش الذي كان في صراع مع السائح تمكن بسرعة من سحبه إلى أعماق البحر والتهامه.

وأوضحت السائحة أن إدارة الفندق وبهدف حماية السياح من هجمات أسماك القرش. تقوم بحماية أجزاء من الشاطئ بشباك خاصة، لكن هذه المرة، لم تكن هذه الشباك موجودة. ما جعل سمكة القرش تتسلل إلى مياه الشاطئ بسهولة وتتسبب في هذه المأساة.

من جانبها، قالت سائحة أخرى تدعى يفا راغوجكينا إن المنقذين وصلوا فقط عندما كان القرش قد قتل الرجل والتهمه. مضيفةً أن هذا حصل بشكل سريع جدا.

معلومات عن قرش “التايغر”

القرش “التايغر” أو النمر من الأسماك الرحالة، ويمكن العثور عليها في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم.

يمكن أن تعيش أسماك قرش “التايغر” مدة تتراوح من 20 إلى 50 عامًا.

يتغذى أسماك قرش “التايغر” عمليًا على أي شيء يمكنهم الحصول عليه. فهي تتغذى على القشريات والأسماك والطيور، والسلاحف والدلافين، وحتى القروش الصغيرة.

يرجع سبب تسميتها بأسماك قرش “التايغر”، لأنها حيوانات مفترسة شرسة في البحر.

تتميز أسماك قرش “التايغر” باللون الرمادي المزرق إلى الرمادي الداكن في الأعلى.

أسماك قرش “التايغر” لها بطون بيضاء تساعدها على الاندماج في المياه المحيطة من أعلى وأسفل.

متوسط طولها حوالي 14 قدمًا، ولكن يمكن أن يكون أطول من 20 قدمًا أي ما يقارب 6.09607 متر.

أسماك قرش “التايغر” شبه مهددة بالانقراض وتتمتع بمعدلات تكاثر بطيئة.

تتميز بأن فكها قوي وأسنانها حادة وتسمح لها باستهلاك مجموعة متنوعة من الفرائس. بما في ذلك الراي اللساع والفقمات والسلاحف والمحار وأكثر من ذلك.