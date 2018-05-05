بالفيديو.. هذه القصة الكاملة للعائلة التي تسكن “الكهف” بتلمسان

تعيش عائلة جزائرية من 7 افراد تعيش داخل “كهف” بولاية تلمسان.

وقامت العديد من الجمعيات الخيرية من ولاية تلمسان وخارجها بحملات تضامنية لمساعدة هذه عائلة سعيدوني.

وتقول أم الأطفال الـ 5 أنها تعيش بالمغارة هي وأطفالها منذ 8 أشهر بعد إحتراق بيتهم.

فيما قال خالد بن حمودة مدير النشاط الاجتماعي بولاية تلمسان أن العائلة تسكن في المغارة التي تقع بأرض تملكها.

وأن الأرض مقام عليها بيت يمكن للعائلة أن تسكن به، وقال ان السلطات المحلية و والي الولاية تنقل الى المغارة.

وبعد التحريات اتضح أن رب العائلة مستفيد من اعانة الدولة بخصوص السكن، ولا يمكن للولاية إعطائها سكن اخر.

فيما قالت الأم أن الكهف الذي تسكن به يقع في أرض تملكها عائلة زوجها ولا يملكها الزوج.

فيما أكد ان الزوج بعدما تحصل على إعانة من الدولة لا يمكن ترحيل العائلة الى سكن طبقا للقانون.