بالفيديو.. هذه اللقطة التي جعلت “بن سبعيني” عُرضة لهجوم الإعلامية النيجيرية!

وجد الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” نفسه نجما للندوة الصحفية لكل من “جمال بلماضي” و”غيرنوت روهر”، رغما عنه، هذا السبت.

وقامت صحفية نيجيرية بالإصرار والإلحاح على تصويره بالمُدافع “المُخادع”، بعد لقطة ثنائية بينه وبين نجم منتخب كوت ديفوار “ويلفريد زاها”.

وأبدت الزميلة عن دهشتها من عدم إنتباه أي كان لقيام لاعب “رين” بمُخادعة الحكم، خلال مُباراة الدور ربع النهائي المُنقضية.

ويظهر إبن قسنطينة وهو يرفع يد “زاها” ليضرب بها وجهه، ويسقط ويتحصل على مُخالفة باعتبار أن الحكم لم ينتبه لفعلته.