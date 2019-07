بالفيديو.. هذه اللقطة التي جعلت “بن سبعيني” عُرضة لهجوم الإعلامية النيجيرية!

وقامت صحفية نيجيرية بالإصرار والإلحاح على تصويره بالمُدافع “المُخادع”، بعد لقطة ثنائية بينه وبين نجم منتخب كوت ديفوار “ويلفريد زاها”.

وأبدت الزميلة عن دهشتها من عدم إنتباه أي كان لقيام لاعب “رين” بمُخادعة الحكم، خلال مُباراة الدور ربع النهائي المُنقضية.

ويظهر إبن قسنطينة وهو يرفع يد “زاها” ليضرب بها وجهه، ويسقط ويتحصل على مُخالفة باعتبار أن الحكم لم ينتبه لفعلته.

🇩🇿 Algeria #LesVerts took matters into their own hands to book their place in the semifinal of #AFCON2019 🤐 pic.twitter.com/z7BZ0aODIv

