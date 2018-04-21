بالفيديو.. هذه تفاصيل تحرير الطفلة فراح بوهران

حررت مصالح الدرك الوطني بوهران الطفلة فراح بعد اختفائها ليلة أمس بغابة جبل الأسود بلدية قديل شرق ولاية وهران.

فراح صاحبة الثلاثة سنوات كانت رفقة عائلتها في نزهة ترفيهية بالغابة قبل فقدان أي أثر لها.

بعد محاولات بحت حثيثة عنها من طرف أفراد أسرتها وبعض المتواجدين بالغابة.

القضية تعود الى ليلة امس اين قامت عائلة الطفلة فرح بإبلاغ مصالح الدرك عن طريق الرقم الأخضر.

تفيد اختفائها منذ الساعة السابعة والنصف مساء، لتنتقل مصالح الدرك اين قامت بعملية تمشيط واسعة باستعمال كلاب مدربة وحوامة.

حيث استغرقت عمليات البحث نحو 18 سنة بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية المدنية ومحافظة الغابات.

لتتمكن الحوامة التابعة الدرك بعد منتصف النهار من رؤية الطفلة فرح التي كانت رفقة شخصين في الأربعينيات من العمر.

وهم حسب التحقيقات الأولية مزارعين من سكان منطقة قديل لم يتم بعد تحديد اسباب تواجدها مع الطفلة.

التي تم العثور عليها في حالة جيدة من دون أي إصابات باستثناء حالة من الخوف التي انتابتها بعد تسلمها.

وأكد قائد مجموعة الدرك المقدم عواج عبد السلام للنهار إنه لا يمكن لحد الان الجزم بأنها حالة اختطاف بل اختفاء مشتبه به.

وقال قائد مجموعة الدرك أن التحقيقات متواصلة للكشف عن حيثياتها.